Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе

Власти Крыма заявили, что пожар на Феодосийской нефтебазе не окажет влияния на и без того дефицитное снабжение полуострова топливом.

"На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой ёмкости. Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки. Горят остатки мазута в одной из старых емкостей", - заявил советник главы Республики Крым по информполитике Олег Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сложился дефицит топлива самых популярных марок. Он пообещал решить проблему с отсутствием АИ-95 за два дня, а с АИ-92 – за две недели.

Также проблемы с топливом и в Севастополе, где сегодня на заправках сети ТЭС ввели лимит на покупку бензина – продают не более 30 литров в один автомобиль или одну канистру.