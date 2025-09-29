Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Он продлится с 1 октября до 31 декабря 2025 года (в ряде северных регионов – с 1 ноября). В рамках этой призывной кампании планируется привлечь в Вооруженные силы 135 тыс. человек.

Ранее в Минобороны рассказали об особенностях и нововведениях этого призыва. По словам заместителя начальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирала Владимира Цимлянского, призыв срочников не связан с СВО. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой, по окончании обучения будут направлены в войска", - заявил Цимлянский.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только в России.

В этот призыв Минобороны будет использовать информационную систему "Единый реестр воинского учёта": "По сути, это база данных россиян, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников".

Также призывникам начнут рассылать электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (вручённых) повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывникам применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

"От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы. Ещё одной особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия – если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - рассказал Цимлянский.

Вероятно, это будет последний призыв со строго ограниченными временными границами. К 2026 году Госдума успеет рассмотреть законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Документ уже одобрен профильными комитетами и правительством, так что вероятность прохождения у него высокая. Если парламент одобрит изменения, то они вступят в силу с 2026 года.

Автор законопроекта – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов – заявил, что эти поправки нужды для систематизации работы военкоматов. Сейчас призыв россиян осуществляется на основании указа президента два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В это время работают медкомиссии, военкоматы, заседают призывные комиссии. Автор законопроекта считает, что это создает неравномерную нагрузку на систему. Если законопроект будет принят, то сама система призыва будет работать круглогодично. При этом отправлять призывников на прохождение службы, по словам Картаполова, будут по-прежнему в осенний и весенний призывной промежуток.