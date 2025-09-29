Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

29 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Он продлится с 1 октября до 31 декабря 2025 года (в ряде северных регионов – с 1 ноября). В рамках этой призывной кампании планируется привлечь в Вооруженные силы 135 тыс. человек.
Читайте также:

Ранее в Минобороны рассказали об особенностях и нововведениях этого призыва. По словам заместителя начальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирала Владимира Цимлянского, призыв срочников не связан с СВО. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой, по окончании обучения будут направлены в войска", - заявил Цимлянский.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только в России.

В этот призыв Минобороны будет использовать информационную систему "Единый реестр воинского учёта": "По сути, это база данных россиян, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников".

Также призывникам начнут рассылать электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (вручённых) повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывникам применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

Военный билет и удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу(2022)|Фото: Накануне.RU

"От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы. Ещё одной особенностью является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия – если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для её прохождения в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - рассказал Цимлянский.

Вероятно, это будет последний призыв со строго ограниченными временными границами. К 2026 году Госдума успеет рассмотреть законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Документ уже одобрен профильными комитетами и правительством, так что вероятность прохождения у него высокая. Если парламент одобрит изменения, то они вступят в силу с 2026 года.

Автор законопроекта – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов – заявил, что эти поправки нужды для систематизации работы военкоматов. Сейчас призыв россиян осуществляется на основании указа президента два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В это время работают медкомиссии, военкоматы, заседают призывные комиссии. Автор законопроекта считает, что это создает неравномерную нагрузку на систему. Если законопроект будет принят, то сама система призыва будет работать круглогодично. При этом отправлять призывников на прохождение службы, по словам Картаполова, будут по-прежнему в осенний и весенний призывной промежуток.

Теги: владимир путин, осенний призыв, армия, минобороны, военкомат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети