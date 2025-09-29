29 Сентября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Еще в 14 населенных пунктах Астраханской области до конца 2026 года появится голубое топливо

Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей будет реализовано в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. Процесс прихода голубого топлива коснется хуторов Токарев и Стасов Ахтубинского района, посёлка Байбачал Приволжского района, посёлков Таловинка, Менешау и сёл Коровье и Болдырево Володарского района. 

По программе газификации в регионе планируется построить свыше 1,5 тысячи километров магистральных и распределительных газопроводов, 10 газораспределительных станций, газифицировать свыше 21 тысячи квартир и домовладений, перевести на природный газ 70 котельных социальной сферы, ЖКХ и промышленных объектов, впервые подать природный газ в 59 населённых пунктов Астраханской области.

В 2024 году в эксплуатацию введено 78,8 км газопроводов, построено четыре межпоселковых газопровода, ещё семь газопроводов находятся в стадии завершения. Кроме того, построен газопровод-отвод, газораспределительная станция (ГРС) и три межпоселковых газопровода в особой экономической зоне «Лотос», сейчас там идут пуско-наладочные работы. Технически обновлена ГРС «Володарский».

Газовая конфорка(2025)|Фото: Накануне.RU

В 2025 году запланирован старт строительства газопровода-отвода Харабали – Ахтубинск-2 – Ахтубинск-1. Идёт разработка проектно-сметной документации на десять межпоселковых газопроводов, а также внутрипоселковых распределительных сетей в 40 населенных пунктах Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Черноярского и Харабалинского районов. Планируемые сроки строительно-монтажных работ – 2026–2027 годы.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Помимо программы газификации по поручению Президента России в регионе реализуется социальная газификация (догазификация), в том числе в СНТ. Суть этого масштабного всероссийского проекта в бесплатном подведении газа до границ негазифицированных домовладений. При этом сам населённый пункт должен быть газифицирован, то есть проложены сети.

Работу по догазификации в регионе совместно ведут правительство Астраханской области филиал и АО «Газпром газораспределение». По данным на 16 сентября 2025 года заключены 11734 договора о подключении (техприсоединении) к сети газораспределения до границ земельных участков, исполнены до границ земельных участков 10373 договора, выполнено 7291 подключение. В СНТ заключено 768 договоров на догазификацию домовладений, исполнено до границ земельных участков 42 договора о подключении, выполнено семь подключений.

Теги: газификация, газораспределительные сети, домовладения


