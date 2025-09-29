В Пермском крае мужчину будут судить за двойное убийство на свиноферме, совершенное 25 лет назад

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном в 2000 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По предварительным данным, в марте 2000 года подозреваемый избил на свиноферме двух мужчин, которых подозревал в краже. Оба скончались на месте. До того как избить потерпевших, обвиняемый вместе с соучастником удерживал их в овощной яме и угрожал, что натравит на них сторожевых собак. Чтобы скрыть совершенное преступление мужчины скинули тела убитых в воду.

Сообщник в том же году был задержан и осужден за незаконное лишение свободы и укрывательство особо тяжкого преступления. Обвиняемому в убийстве двух мужчин удалось скрыться от правоохранителей. На момент совершения преступления мужчина жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства. Продолжая скрываться уже под настоящим именем, он был задержан и осужден к лишению свободы за ранее совершенное преступление в Кемеровской области. По нательным знакам и детям-близнецам, имена которых и возраст стали известны правоохранителям, удалось установить его причастность к двойному убийству, совершенному в Пермской области в 2000 году.

Уголовное дело было выделено в отдельное производство в конце 2000 года и приостановлено. Спустя 25 лет благодаря совместным усилиям сотрудников регионального управления СК России, ГУК (Криминалистического центра) СК России и оперативных сотрудников ГУУР МВД России, ГУ МВД России по Пермскому краю удалось получить доказательства причастности к совершению преступления обвиняемого. Задержать фигуранта помогли сотрудники Росгвардии. Под тяжестью неопровержимых доказательств он дал признательные показания.

С момента задержания обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.