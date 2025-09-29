29 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В 2025 году в Свердловской области из окна выпало 56 детей

С начала 2025 года из окон квартир в Свердловской области выпало как минимум 56 детей. Именно столько маленьких пациентов было зарегистрировано медиками после несчастных случаев, заявил заместитель главного врача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

"В приемно-диагностическое отделение Детской городской клинической больницы № 9 в экстренном порядке доставлено уже 56 маленьких пациентов с сочетанными травмами, полученными в результате падений из окон многоквартирных домов. К сожалению, открытые окна не только летом являются причиной трагедий", — отметил Петросян.

Медики отмечают, что летальные исходы при падении из окон также не являются редкостью. Многие из пострадавших - это дети до пяти лет, а один ребенок и вовсе получил серьезные травмы, упав от окна внутрь квартиры.

"Совместными усилиями медиков Арамильской городской больницы и врачей Территориального центра медицины катастроф состояние пациента, получившего тяжелые сочетанные травмы в результате падения из окна, удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения малыша транспортировали в стационар ДГКБ № 9, где мультидисциплинарная бригада врачей 5 суток боролась за жизнь ребенка в отделении анестезиологии и реанимации. К счастью, его удалось спасти", — пояснил главный врач Арамильской ГБ Егор Колобов.

В 100% случаев причиной травмы или трагедии с маленькими детьми становится небезопасная среда дома: свободный доступ к открытым окнам и подоконникам, установленная москитная сетка, которая создает ложное чувство защищенности, отсутствие специальных запирающихся механизмов на окнах. У подростков же причиной падения из окна часто является состояние аффекта от неразделенной любви, проблем в учебе, конфликтов в семье, а также влияние алкоголя и психотропных веществ.

Специалисты учреждений здравоохранения просят родителей о бдительности. Не стоит устраивать для ребенка фотосессию или игры на подоконнике, нужно отставить от подоконника подальше любую мебель или элементы декора, которые ребенок мог бы использовать как лестницу, не оставлять окно открытым, в том числе с москитной сеткой. Помимо этого, для большей безопасности стоит оборудовать окна специальными запирающими механизмами либо снять ручки с оконных створок и хранить их вне зоны досягаемости детей.

Также медики советуют не пренебрегать плановыми профилактическими осмотрами несовершеннолетних, в ходе которых врачи диагностируют предпосылки к импульсивному поведению и риски суицида, а при необходимости скорректируют поведение подростков с помощью психологов.

Теги: окно, проветривание, падение, ребенок


