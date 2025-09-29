В Москве осудили подростка, за которого пытался вступиться Кадыров

В Москве суд вынес приговор 14-летнему чеченскому подростку Муслиму, за которого заступался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Подростка судили за хулиганство.

Заступничество первого лица Чечни не помогло – молодого человека приговорили почти к двум годам колонии, передает "Коммерсант". Такого срока для подсудимого добивалось государственное обвинение. При этом чеченский омбудсмен участвовал в суде и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Дело на Муслима возбудили два года назад – по статье о хулиганстве по предварительному сговору группой лиц. Подросток и четверо его друзей выбирали жертв среди прохожих и провоцировали конфликты, в ходе которых иногда начинались драки.

В 2024 году Кадыров заявил, что лично занимается этим делом. О правоохранителях он заявил: "Его они не посадят, ничего с ним не сделают". В январе 2025 года дело возвращали в прокуратуру для повторного рассмотрения, но в итоге оно было доведено до приговора.