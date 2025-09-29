29 Сентября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участники форума "УТРО" из Краснодона и Тюмени дали старт нанесению мурала "Наши герои вне времени"

Участники форума "УТРО" из Краснодона и Тюмени дали старт нанесению мурала "Наши герои вне времени", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Художественное изображение нанесено на стену Государственного архива социально-политической истории Тюменской области.

Организаторами акции выступили мультицентр "Моя территория" и департамент общественных связей Тюменской области.

Ранее в рамках проекта "Твоя история" тюменцы отправились в Краснодон и вместе с местными активистами нарисовали точно такой же мурал. Сейчас краснодонцы – участники той акции приехали в Тюмень на форум "УТРО", где присоединились к созданию мурала уже в Тюменской области.

"В основе мурала – идея диалога между прошлым и будущим, между традицией и современными технологиями. В композиции встречаются два символа: ковер, олицетворяющий художественные ремесла и богатую историю Тюмени и Краснодона, и инженерные платы, как метафора научно-технического прогресса", - сообщила руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

"В 2022 году между Краснодоном и Тюменской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Здорово, что в канун праздника – Дня воссоединения с Российской Федерацией, который отмечается 30 сентября, мы стали участниками символичной акции. С помощью мурала мы передадим нашим последующим поколениям частичку тех ценностей и той дружбы, той опоры, той защиты, которые есть сегодня между Тюменью и Краснодоном", - заявила участник делегации из Краснодона Юлия Котовская.

Также в рамках мероприятия участники акции оформили памятные открытки для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Их до адресатов доставит региональное отделение "Молодой Гвардии"

Теги: форум Утро, мурал, Краснодон, Наши герои вне времени


