Владимир Мазур предложил предприятиям Беларуси участие в томском кластере электроники и беспилотных технологий

В ходе рабочей поездки в Республику Беларусь губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в круглом столе «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций», который состоялся в рамках программы работы международной промышленной выставки «Иннопром» в Минске. В обсуждении приняли участие председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик, главы российских и белорусских регионов, руководители отраслевых региональных министерств и институтов поддержки промышленности.

Владимир Мазур, обращаясь к участникам обсуждения, акцентировал, что системообразующими для Томской области являются сфера науки и высшего образования. На базе томских вузов и учреждений среднего профтехобразования проходит подготовка кадров в масштабах страны.

В Томские университеты ежегодно стремятся поступить тысячи юношей и девушек, в аспиранты томских вузов также стремятся молодые люди из многих регионов.

«Экономика Томской области насыщена предприятиями высокотехнологического спектра. Это обстоятельство делает кластерный подход естественным для развития области. Благодаря широким научно-технологическим компетенциям университетов, НИИ и компаний мы можем собирать команды для решения самых разных производственных задач, — сказал Владимир Мазур. — С февраля у нас запущен лесной и лесохимический кластер, c июня — кластер по редкоземельным металлам, сейчас работаем над кластером по малотоннажной химии».

Отдельно губернатор рассказал о площадке, который Минпромторг России зарегистрировал 29 августа 2025 года — кластер электроники и беспилотных технологий. В него вошли 12 предприятий и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

«Это, кстати, единственный в России промышленный кластер, полноправным членом которого является вуз, что ярко отражает специфику Томска, — подчеркнул Владимир Мазур. — Кластер стартует с шести высокотехнологичных проектов. Их спектр весьма широк: от выпуска беспилотного транспорта для сельского хозяйства, коммунальных служб и аэропортов — до создания современных систем связи и востребованного производства лидаров».

Стоит напомнить, что в рамках кластера создадут учебный научно-исследовательский центр твердотельной СВЧ-электроники для подготовки специалистов. В формате кластера будут объединены усилия исследователи, технологов, проектировщиков, метрологов. На его площадке будет идти разработка новых СВЧ-технологий и запуск производств критических для экономики продуктов.

«Планируем, что к 2030 году объем произведенной продукции составит 6 миллиардов рублей, а общий объем инвестиций по проектам кластера — 1,5 миллиарда. Три участника кластера – компании «Микран» и «НИИПП», а также ТУСУР — представлены в экспозиции Томской области на «ИННОПРОМ. Беларусь», — сказал губернатор, пригласив коллег познакомиться продукцией томских предприятий. — Мы готовы совместно с белорусскими партнерами поработать над созданием новых образцов продукции. К примеру, цифровых приемо-передающих модулей для объектов всех типов: наземного, воздушного, космического базирования. Томск может стать как производственной, так и научно-исследовательской площадкой в этой области».

Владимир Мазур также подчеркнул, что сотрудничество даст новый толчок к формированию научно-технического задела в промышленности России и Беларуси. Так, например, это поспособствует локализации научно-промышленных производств белорусских компаний в Томской области, придаст импульс совместным разработкам с использованием инфраструктуры кластера, созданию образовательных программ для подготовки инженеров радиоэлектронной промышленности.