Путин назначил тверского губернатора Руденю своим полпредом в СЗФО

Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе тверского губернатора Игоря Руденю. Соответствующий указ появился на официальном сайте Кремля. До этого Путин провел с главой региона встречу. Место губернатора теперь будет вакантным.

Пост полпреда президента в СЗФО стал вакантным на прошлой неделе, когда Александра Гуцана – теперь уже бывшего полномочного представителя – назначили генеральным прокурором России.

Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года. До этого работал в компании "Росзерно" и в аграрных департаментах правительства России.