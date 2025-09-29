Тюменские сельхозтоваропроизводители готовятся к XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО

Тюменские сельхозтоваропроизводители готовятся к XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

Выставочная экспозиция Тюменской области будет посвящена потенциалу региона в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья, научных исследований. Свои достижения представят более 30 организаций агропрома региона.

Среди участников - Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья (НИИСХ СЗ) - филиал Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН). На стенде региона ученые НИИСХ Северного Зауралья представят сорта сельхозкультур тюменской селекции, которые входят в десятку лучших сортов национального рейтинга: пшеницы, овса и гороха.

Напомним, ранее в Ишимском округе аграрии добились урожайности зерновых 73 центнера с гектара. В среднем по региону урожайность оценивается в 30 центнеров с гектара. Рекорд — результат работы агрохолдинга "Юбилейный" в партнерстве с компанией "Щелково Агрохим".

По оперативным данным департамента АПК Тюменской области о ходе уборочных работ, на 22 сентября обмолочено 380 500 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Собрано 1 141 100 тонн.