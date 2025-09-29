Киев пытается убедить Youtube не рекомендовать своим гражданам русскоязычный контент

Киевские власти пытаются договориться с Youtube и музыкальным стриминговым сервисом Spotify, чтобы не рекомендовать пользователям с Украины русскоязычный контент. Об этом заявила уполномоченная по защите мовы на Украине Елена Ивановская.

Причина в том, что люди на Украине смотрят в основном русскоязычные фильмы и разные передачи, а Youtube потом, используя свои рекомендательные технологии, подбирает для них фильмы и передачи тоже на русском языке. Ивановская считает, что речь идет не о цензуре, а о "защите культурного пространства и будущего поколения украинцев". Кто хочет, может найти сам нужный ему контент, но в рекомендациях его быть не должно.

Ивановская выступает за то, чтобы русский язык вообще был вычеркнут из конституции Украины, где он закреплен как защищаемый государством. Недавно она призвала блокировать российскую музыку на популярных платформах - Apple Music, YouTube Music и др.

Местные власти озабочены тем, что люди до сих по массово говорят по-русски. По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение было еще более показательное - 93% на русском. После начала СВО часть жителей Украины демонстративно перешли на мову, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят лишь около трети населения, как и ранее.