Сергей Рукшин: Выдача липовых аттестатов продолжится

29 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Сергей Рукшин: Выдача липовых аттестатов продолжится

Принятый в первом чтении законопроект о том, что выпускники 9-х классов, не сдавшие ОГЭ, смогут получить бесплатное профессиональное образование, только усугубит проблему низкого уровня образования. Так считает народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин.
Читайте также:

Ранее он неоднократно говорил, что уровень знаний школьников низкий, а его должной оценки нет, так как дети готовятся только по тем предметам, по которым нужно сдавать ЕГЭ. В результате аттестаты фактически являются липовыми. Теперь же эта тенденция будет усилена.

Как пишет лидер общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, аттестация после 9 классов давно стала головной болью массовой школы. Доля заваливших ОГЭ (прежде всего - математику) по отдельным регионам достигает 20% и более (так, в Томской области ОГЭ по математике в 2025 году сдали на двойку 28% выпускников). Они обязаны пересдавать ОГЭ, пока им не поставят положительную оценку. Новый же закон эту проблему снимет. В новой ситуации двоечник становится важным экономическим ресурсом, ибо это перспективный кадр для заполнения рабочих вакансий, считает эксперт. Отличники пойдут в 10 класс, потом в вуз, многие из них уедут за рубеж (по его данным, после МФТИ это происходит массово. Поэтому власти делают ставку на двоечников.

"Суть обозначенной "новой траектории" предельна проста: ученикам с первого по девятый класс можно бездельничать всегда и абсолютно, а на выходе будет "всё норм", строго в обозначенных государственных рамках. Школа получит новый импульс для перерождения в социальный институт, где учить не то что не обязательно, но даже вредно, а двойки на ОГЭ станут не проблемой, а "благом для экономики". При таком подходе можем дожить и до того, что "педагоги", обеспечившие максимум двоечников, займут место профессионалов на всероссийской доске почёта", - иронизирует Александр Иванов.

"Новые известия" считают, что бывшие ПТУ, ставшие колледжами, становятся вынужденной альтернативой для тех, кого система образования "отфильтровала". Новый законопроект это закрепляет. Но под предлогом "всем бесплатное обучение, даже двоечникам" власти создают социальную пропасть между "успешными" школьниками и теми, кто не сдал ОГЭ.

Накануне.RU писало о том, что в России огромное количество детей-неучей, которые не могут сдать ОГЭ, — не менее ста тысяч ежегодно.

Закон планируется запустить с 2026 года. По мнению авторов, это поможет решить не только социальные, но и экономические задачи, ведь в стране не хватает миллионов рабочих рук.

Теги: школа, образование, огэ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети