Сергей Рукшин: Выдача липовых аттестатов продолжится

Принятый в первом чтении законопроект о том, что выпускники 9-х классов, не сдавшие ОГЭ, смогут получить бесплатное профессиональное образование, только усугубит проблему низкого уровня образования. Так считает народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин.

Ранее он неоднократно говорил, что уровень знаний школьников низкий, а его должной оценки нет, так как дети готовятся только по тем предметам, по которым нужно сдавать ЕГЭ. В результате аттестаты фактически являются липовыми. Теперь же эта тенденция будет усилена.

Как пишет лидер общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов, аттестация после 9 классов давно стала головной болью массовой школы. Доля заваливших ОГЭ (прежде всего - математику) по отдельным регионам достигает 20% и более (так, в Томской области ОГЭ по математике в 2025 году сдали на двойку 28% выпускников). Они обязаны пересдавать ОГЭ, пока им не поставят положительную оценку. Новый же закон эту проблему снимет. В новой ситуации двоечник становится важным экономическим ресурсом, ибо это перспективный кадр для заполнения рабочих вакансий, считает эксперт. Отличники пойдут в 10 класс, потом в вуз, многие из них уедут за рубеж (по его данным, после МФТИ это происходит массово. Поэтому власти делают ставку на двоечников.

"Суть обозначенной "новой траектории" предельна проста: ученикам с первого по девятый класс можно бездельничать всегда и абсолютно, а на выходе будет "всё норм", строго в обозначенных государственных рамках. Школа получит новый импульс для перерождения в социальный институт, где учить не то что не обязательно, но даже вредно, а двойки на ОГЭ станут не проблемой, а "благом для экономики". При таком подходе можем дожить и до того, что "педагоги", обеспечившие максимум двоечников, займут место профессионалов на всероссийской доске почёта", - иронизирует Александр Иванов.

"Новые известия" считают, что бывшие ПТУ, ставшие колледжами, становятся вынужденной альтернативой для тех, кого система образования "отфильтровала". Новый законопроект это закрепляет. Но под предлогом "всем бесплатное обучение, даже двоечникам" власти создают социальную пропасть между "успешными" школьниками и теми, кто не сдал ОГЭ.

Накануне.RU писало о том, что в России огромное количество детей-неучей, которые не могут сдать ОГЭ, — не менее ста тысяч ежегодно.

Закон планируется запустить с 2026 года. По мнению авторов, это поможет решить не только социальные, но и экономические задачи, ведь в стране не хватает миллионов рабочих рук.