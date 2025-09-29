Губернатор Владимир Мазур возглавил делегацию Томской области, совершающую рабочую поездку в Беларусь

Делегация Томской области проводит рабочую поездку с насыщенной деловой программой. В столице Беларуси - Минске губернатор Владимир Мазур - глава делегации региона будет участвовать в мероприятиях Международной промышленной выставки «Иннопром.Беларусь», «круглых столах» по обсуждению векторов развития производственно-технологической кооперации.

Кроме того, планируется, что глава Томской области проведет ряд рабочих встреч, в том числе, с руководителями ведущих белорусских предприятий. Темами обсуждения будут вопросы укреплении торгово-экономического сотрудничества.

Также Владимир Мазур посетит экспозицию Томской области на выставке, где томские производители и представители вузов представят свою продукцию и новые разработки.

В рамках программы рабочей поездки делегации Томской области состоятся гастроли Томского областного театра драмы в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Томские творцы дадут для белорусских зрителей спектакль «Красный обоз», поставленный при поддержке Фонда Президентских грантов.

Состав делегации сибиряков представительный, участвуют, в том числе, заместители губернатора Василий Потёмкин и Людмила Огородова, представители научно-образовательного и производственно-технологического комплекса Томской области.