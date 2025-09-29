В Архангельске отчисленный студент напал с ножом на педагогов

В Архангельском техникуме строительства и экономики отчисленный 18-летний студент напал на преподавателей с ножом. По предварительным данным, ранены три человека: преподавательница русского языка и литературы, социальный педагог и один из студентов.

Известно, что нападение произошло утром. Молодой человек, отчисленный в минувшую сессию, пришел в техникум с ножом и в маске. Он вбежал в одну из аудиторий, ударил сначала три раза в спину преподавательницу, затем начал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты.

Сейчас нападавший задержан, его мотивы выясняют силовики.