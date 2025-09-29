29 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Пресс-служба СФ РФ

Минфин объяснил повышение НДС необходимостью заткнуть дыры в бюджете

Правительство России внесло в Госдуму бюджет на 2026 год. Он будет дефицитным, затыкать дыру планируется за счет повышения налогов.

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что повышение НДС с 20% до 22% "позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета". Если раньше кабмин наращивал расходы бюджета (дефицит казны в 2025 году составит 5,7 трлн рублей), то теперь готовится увеличивать налоговое бремя для сбора доходов.

"Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики", - сказал министр в интервью ТАСС.

Он объяснил, что выбор в качестве дополнительной меры "повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%" обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

"С точки зрения изменения динамики потребительских цен данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер", - полагает Силуанов.

Глава Минфина прокомментировал и некоторые другие параметры бюджета. Например, снижение порога доходов с 60 млн до 10 млн руб. для уплаты бизнесом НДС: "[Это] необходимо для пресечения незаконных схем, а не для сбора дополнительных средств".

"Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры - борьба с дроблением бизнеса, соответственно, - с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн руб. и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес", - сказал он.

А вот чем государство собирается пополнить казну, так это игорным бизнесом и ставками. Так, введение налога на игорный бизнес может принести бюджету России порядка 300 млрд руб. за три года, налог на прибыль букмекерских контор принесет бюджету около 17 млрд руб. за тот же период.

Кроме того, министр сообщил:

- расходы бюджета на оборону в 2026 году будут на уровне 2025 года;

- для предпринимателей на "упрощенке" сохранится возможность выбора между общим режимом уплаты НДС и пониженным;

- льготный тариф страховых взносов для IT-отрасли сохранится благодаря использованию регрессивной шкалы 15% в пределах облагаемой базы и 7,6% свыше;

- предлагаются льготы по транспортному и земельному налогам для семей с детьми, участников СВО и членов их семей. Также министерство предложило освободить от страховых взносов выплаты работникам организаций, проходящим военную службу на СВО.

"Сокращение бюджетного дефицита в перспективе создаст возможность для снижения инфляции", - заключает Силуанов.

