Двое 19-летних студентов погибли в ДТП в Тюмени

Двое 19-летних студентов погибли в ДТП в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Около полуночи на ул. Республики, 252 автомобиль ВАЗ 211440 въехал в опору освещения. 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля. Водительское удостоверение тюменец получил в ноябре прошлого года.

Пассажирка автомобиля погибла в момент ДТП, водитель скончался позже в больнице. Оба погибших - студенты тюменских колледжей.

Обстоятельства ДТП выясняются.