В Севастополе задержали женщину-повара за сотрудничество с СБУ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, передававшую украинской военной разведке данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ.

По данным спецслужбы, подозреваемая направила представителям ГУР МОУ фотографии мест расположения кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте. В дальнейшем эти данные были использованы ВСУ для планирования ракетных атак.

Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина планировала отравить военнослужащих СВО.

Подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали гражданина России, который финансировал вооруженные силы Украины. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".