Соглашение о сотрудничестве подписали молодежные палаты Тюмени и Краснодона на площадке городской Думы

29 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Соглашение о сотрудничестве подписали молодежные палаты Тюмени и Краснодона на площадке городской Думы

Тюменская городская Дума впервые стала площадкой и организатором мероприятия в рамках Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Более 60 участников, среди которых представители органов власти, члены «Молодой Гвардии Единой России» и просто граждански активные ребят из разных регионов Урала и Краснодона.

Стартом мероприятия стала экскурсия по городской Думе, которую провели ИО председателя Общественной молодежной палаты Тюмени Алексей Поляков и руководитель рабочей группы по общественным связям и массовым коммуникациям Анна Попова. 

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Участникам молодежного форума Уральского округа рассказали об основных этапах истории развития гордумы, о Почетных гражданах Тюмени, а также ознакомили с фотовыставкой «Китель Победы», которую недавно открыли в Думе Тюмени.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

По завершении экскурсии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве молодежных палат Тюмени и Совета Краснодонского муниципального округа, в котором обозначены направления укрепления связей между территориями по различным направлениям. 

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Общественная молодежная палата при Тюменской городской Думе уже отработала год. За это время было проведено много социально значимых проектов и подписано несколько соглашений: с фондом «Защитники Отечества» и с Советом ветеранов. И именно сегодня уникальный момент, когда мы подписали третье соглашение — с коллегами из Краснодона", — прокомментировал Алексей Поляков.

А затем прошло открытие секции форума «УТРО», на котором председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова выступила с презентацией. Спикер рассказала об истории и деятельности органа представительной власти.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Продолжением секции стала деловая игра, в не приняли участие все участники. Юноши и девушки в рамках игры смогли попробовать свои умения в роли гласных и депутатов на моделях заседаний, стилизованных под XIX и XXI века. Прошло обсуждение вопросов, которые действительно в разные времена рассматривались Тюменской городской Думой. Молодые люди активно искали решения, представили свои оригинальные аргументы и даже провели импровизированное голосование.

Завершилось насыщенно мероприятия вручением памятных подарков самым активным участникам.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Весной этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом Краснодонского муниципального округа и Тюменской городской Думой. Члены молодежных палат тоже начали делиться пусть небольшим, но важным накопленным опытом. Здорово, что сегодня во время масштабного форума «УТРО» на нашей площадке мы стали свидетелями того, как ребята начали общаться и задавать друг другу вопросы. Я уверена, что в рамках подписанного сегодня соглашения молодые люди придумают что-то новое и креативное", — резюмировала Светлана Иванова.

Теги: молодежная палата городской думы тюмени, светлана иванова, соглашение осотрудничестве, светлана иванова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети