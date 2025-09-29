Соглашение о сотрудничестве подписали молодежные палаты Тюмени и Краснодона на площадке городской Думы

Тюменская городская Дума впервые стала площадкой и организатором мероприятия в рамках Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». Более 60 участников, среди которых представители органов власти, члены «Молодой Гвардии Единой России» и просто граждански активные ребят из разных регионов Урала и Краснодона.

Стартом мероприятия стала экскурсия по городской Думе, которую провели ИО председателя Общественной молодежной палаты Тюмени Алексей Поляков и руководитель рабочей группы по общественным связям и массовым коммуникациям Анна Попова.

Участникам молодежного форума Уральского округа рассказали об основных этапах истории развития гордумы, о Почетных гражданах Тюмени, а также ознакомили с фотовыставкой «Китель Победы», которую недавно открыли в Думе Тюмени.

По завершении экскурсии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве молодежных палат Тюмени и Совета Краснодонского муниципального округа, в котором обозначены направления укрепления связей между территориями по различным направлениям.

"Общественная молодежная палата при Тюменской городской Думе уже отработала год. За это время было проведено много социально значимых проектов и подписано несколько соглашений: с фондом «Защитники Отечества» и с Советом ветеранов. И именно сегодня уникальный момент, когда мы подписали третье соглашение — с коллегами из Краснодона", — прокомментировал Алексей Поляков.

А затем прошло открытие секции форума «УТРО», на котором председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова выступила с презентацией. Спикер рассказала об истории и деятельности органа представительной власти.

Продолжением секции стала деловая игра, в не приняли участие все участники. Юноши и девушки в рамках игры смогли попробовать свои умения в роли гласных и депутатов на моделях заседаний, стилизованных под XIX и XXI века. Прошло обсуждение вопросов, которые действительно в разные времена рассматривались Тюменской городской Думой. Молодые люди активно искали решения, представили свои оригинальные аргументы и даже провели импровизированное голосование.

Завершилось насыщенно мероприятия вручением памятных подарков самым активным участникам.

"Весной этого года было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом Краснодонского муниципального округа и Тюменской городской Думой. Члены молодежных палат тоже начали делиться пусть небольшим, но важным накопленным опытом. Здорово, что сегодня во время масштабного форума «УТРО» на нашей площадке мы стали свидетелями того, как ребята начали общаться и задавать друг другу вопросы. Я уверена, что в рамках подписанного сегодня соглашения молодые люди придумают что-то новое и креативное", — резюмировала Светлана Иванова.