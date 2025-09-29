СМИ: "Аэрофлот" получит несколько "Боингов" "Волга-Днепра" под авиаканнибализм

Грузовые "Боинги" транспортной авиакомпании "Волга-Днепр" передадут "Аэрофлоту" под так называемый авиационный каннибализм: их разберут на запчасти для установки на пассажирские самолеты. Достать расходники на последние в условиях санкций весьма сложно. Эксперты считают, что это очень выгодная сделка для "Аэрофлота", которая составила около $130 млн.

Речь идет о шести грузовых Boeing 737-800BCF и двух Boeing 747-400 (последние эксплуатирует авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот"). "Коммерсант" сообщает, что "Волга-Днепр" завершила страховое урегулирование с собственником этих бортов – компанией из Ирландии. Самолеты передаются в финансовый лизинг. Источник в "Волга-Днепре" утверждает, что сделка была профинансирована Фондом национального благосостояния России.

В середине сентября 2025 года стало известно, что экс-гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин собрался полностью выкупить грузовую группу "Волга-Днепр". Ранее, в августе, её владельцы предложили государству забрать активы безвозмездно, однако получили отказ Минтранса.

Переговоры о покупке ведёт компания Солодилина ООО "Евраз Авиа Сервис" ("ЕАС Групп"). Стороны подписали предварительное соглашение, согласно которому покупателю перейдут все три авиакомпании группы ("Волга-Днепр", "Атран" и AirBridgeCargo, АВС), "Волга-Днепр Техникс" и "Волга-Днепр Инжиниринг" и другие активы.