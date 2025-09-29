Бабушка и внук погибли в Подмосковье после атаки беспилотника

В результате атаки беспилотников в Подмосковье погибли два человека – 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Они находились в своем доме в Воскресенске, когда на него упал дрон. В частном доме начался пожар, бабушка и внук не смогли выбраться, передает Baza.

Информацию подтвердил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что всего ночью силы ПВО сбили над Подмосковьем четыре беспилотника – два в Воскресенске и два в Коломне. В нескольких домах повреждены остекление и фасады.