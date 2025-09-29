Для Екатеринбурга купят ещё 150 автобусов

Для столицы Урала купят 150 новых автобусов. Вскоре они начнут возить пассажиров.

Первые 14 автобусов, приобретенные перевозчиками Екатеринбурга по программе государственной транспортной лизинговой компании в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", прибыли на транспортные предприятия. Они выйдут на маршруты уже в начале октября.

Всего по этой программе в 2025 г. в уральскую столицу поступят 150 новых машин: 20 из них буду большого класса (более 90 мест) и 130 – среднего класса (70 мест), сообщает администрация Екатеринбурга.