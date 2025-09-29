В Севастополе ввели лимит отпуска бензина в одни руки

С 29 сентября в Севастополе бензин самых распространенных марок – АИ-95, АИ-92 – будет продаваться с лимитом не более 30 литров в одну машину или канистру.

"Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Рассчитываем, что благодаря такому режиму сможем накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике. Поэтому в очередной раз призываю не запасаться впрок", - сообщил жителям и гостям города только что переизбранный губернатор Михаил Развожаев.

"Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы", - заявил губернатор.

Он добавил, что продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений. А "список АЗС, на которых сегодня будет АИ-95NP в свободной продаже", Развожаев обещал опубликовать чуть позже.

На прошлой неделе о дефиците самых популярных видов бензина сообщил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он обещал решить проблему с нехваткой 95-го бензина за два дня, а 92-го – за две недели.