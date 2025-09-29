Потерпевшие: Во время теракта в "Крокусе" боевики говорили на арабском языке

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холл" заявили, что террористы во время нападения общались на арабском языке между собой, а также в разговоре по мобильному телефону с неизвестной женщиной. Об этом пишет ТАСС.

Так, одна из потерпевших (ее показания огласили в суде) заявила, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре "Крокуса", они переговаривались между собой на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке. Потерпевшая предположила, что боевики разговаривали с этой женщиной по телефону.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.