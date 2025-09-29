Пенсионерка из Нефтеюганска перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Нефтеюганска, поверив дистанционным мошенникам, перевела на "безопасный счёт" 4,5 миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску обратилась 74‑летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем силовых структур. Злоумышленник сообщил, что от имени женщины был совершен перевод денежных средств в размере 700 тысяч рублей на финансирование запрещённой организации. Чтобы убедить югорчанку в правдивости своих слов, мошенник отправил ей фотографию поддельного удостоверения и документа, якобы подтверждающего перевод денег.

Затем пенсионерке позвонил "сотрудник банка", который дал дальнейшие инструкции по сохранению личных сбережений. Злоумышленник убедил югорчанку снять все деньги и перевести их на "безопасный счёт". Материальный ущерб составил 4,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц.