Сеть АЗС в Перми объявила о дефиците бензина. "Отпускаем только по договорам"

В Перми на одной из автозаправочных станций QUADRO приостановили продажу 92-го бензина, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале "ЧП Пермь".

"Не заправляем АИ-92. Отпуск только по договорам. Друзья, на внутреннем рынке России возник дефицит бензинов и сегодня мы не можем заправить вас АИ-92. Мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация стабилизируется", - говорится в объявлении, размещенном на заправке.

В группе компаний QUADRO в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что в последнее время сталкиваются с трудностями в закупке бензина в достаточном объеме на бирже и заводах - бензины не отгружают из-за дефицита топлива на внутреннем рынке.

"Дефицит приводит к постоянному росту оптовых цен и мы вынуждены поднимать розничные цены. Фактически в опте цена сейчас выше розничных цен на АЗС. Мы уверены, что это временная ситуация, она связана с рядом факторов: высоким сезоном потребления бензина, внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов из-за атак и некоторыми другими. Правительство работает над решениями, направленными на обеспечение стабильности, но пока положительного сдвига нет", - сообщают в компании.

В QUADRO заверяют, что делают все возможное для минимизации последствий для потребителя, но предупредили, что возможны перебои в наличии бензинов и рост цен на топливо.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сложился дефицит бензинов, проблему с АИ-95 собираются решить в течение двух дней, с АИ-92 – в течение двух недель. О перебоях с поставкой топлива сообщали и в Москве, и в Татарстане, и в Нижегородской области, и на Дальнем Востоке.

Вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливный сектор, заявил, что в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков.

При этом центр экономики отраслей ТЭК ЦСР прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и заверил потребителей, что оснований для паники нет - мощностей страны хватит для обеспечения внутренних потребностей. По словам заместителя директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, конечным потребителям не стоит скупать топливо "про запас" и "на всякий случай", чтобы не провоцировать еще большие дисбалансы.