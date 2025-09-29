Белгород остался без горячей воды и частично обесточен после ракетного обстрела

Белгород после воскресного ракетного обстрела остается частично обесточенным, также в городе пока нет горячей воды, об этом утром в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, восстановительные работы продолжались всю ночь. "Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которых нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах. <…> Пока электроэнергию не подали в Центр образования №1, школу №48, во 2-й и 33-й детские сады. Но энергетики обещают это сделать в ближайший час. Поэтому школы и детские сады будут работать в привычном режиме", - сообщил Гладков.

"Самая большая проблема остается с подачей горячей воды. Но общий объем повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток. Поэтому проведу в 11 часов заседание штаба и буду понимать к 12:00 сроки восстановления", - добавил глава региона.