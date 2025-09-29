Присмотритесь к нашему: «Ростелеком» оснастил бизнес-центр в Екатеринбурге отечественной системой видеонаблюдения

«Ростелеком» внедрил систему видеонаблюдения и подключил высокоскоростной интернет до 1 Гбит/с с комплексной защитой от киберугроз в бизнес-центре «МАН» в Екатеринбурге. Отечественные IP-камеры дают качественное изображение, а программное обеспечение позволяет записывать, анализировать и надежно хранить данные, повышая информационную безопасность и создавая комфортные условия работы арендаторов и сотрудников.

Александр Филиппов, генеральный директор управляющей компании «БизнесМАНцентр» рассказал: «В нашем комплексе работает более 100 крупных компаний из различных сфер – от производства систем вентиляции и оборудования для энергетической отрасли до изготовления железобетонных изделий и рекламных конструкций. Мы стремимся предоставить резидентам не просто площади, а современную и безопасную среду. Специалисты “Ростелекома” помогли определить оптимальную конфигурацию: 50 камер охватывают ключевые зоны, создавая прочный контур защиты».





Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отметил: «Мы предлагаем клиентам готовые решения, отвечающие требованиям импортозамещения. Срок внедрения комплексной системы видеонаблюдения составляет около двух недель, и процесс перехода происходит практически бесшовно для заказчика. После интеграции цифрового продукта мы обеспечиваем техническую поддержку в круглосуточном режиме».

В Свердловской области «Ростелеком» уже цифровизировал свыше 200 бизнес-центров. Компании подключают как отдельные услуги, так и выбирают полный портфель IT-сервисов: системы контроля и управления доступом, цифровую телефонию, видеонаблюдение с аналитикой данных и умные экраны для дистанционной презентации контента. Все продукты «Ростелекома» внедряются с учетом индивидуальных потребностей заказчика и имеют потенциал для дальнейшего масштабирования.