Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отметили лучших представителей туристической сферы

В преддверии Всемирного дня туризма заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел прием, на котором от имени главы Екатеринбурга вручил дипломы и подарки лучшим представителям сферы.

"Екатеринбург – город уникальный. Сосредоточение промышленных гигантов, богатая история, развитая инфраструктура, памятники архитектуры и искусства, символ силы и единства, упорства и труда – "уральский характер" горожан – всю неповторимость нашего прекрасного города нельзя было бы донести до человеческих сердец без вашего непосредственного участия. Желаю зарядиться силами для новых свершений, осваивать новые пути, писать новые истории города, по-новому взглянуть на привычные места, ощутить радость жизни именно в этом городе, в это время – и сообща сделать все возможное, чтобы Екатеринбург стал еще притягательней для путешествий", – обратился к участникам встречи Сергей Плахотин.

Почетную грамоту главы Екатеринбурга получили начальник службы развития международного сотрудничества и продаж чартерных перевозок ОАО Авиакомпании "Уральские авиалинии" Марианна Галагура и помощник президента Межрегиональной некоммерческой организации Уральской Ассоциации Туризма Дарья Заборьева.

(2025)|Фото: Екатеринбург.ру / Алсу Султанова

Благодарственным письмом главы Екатеринбурга были отмечены индивидуальный предприниматель Мария Липина, заведующий кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Уральского государственного экономического университета Евгения Радыгина, руководитель отдела формирования турпродукта, заместитель директора ООО "Море Трэвел" Анна Смирнова и генеральный директор ООО "Пальмира" Анастасия Тунина.

Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга вручили экскурсоводам Павлу Ананьину и Ирине Владыкиной, а также начальнику отдела по связям с общественностью пресс-службы ОАО Авиакомпании "Уральские авиалинии" Вере Гасниковой, генеральному директору Производственной компании по изготовлению кофе "INGRESSO COFFEE" Денису Мансурову и начальнику отдела по внешним и внутренним коммуникациям АО "Уралхиммаш" Антону Ситдикову.

Остается отметить, что сегодня, являясь значимым промышленным центром России, Екатеринбург привлекает туристов своей неповторимой архитектурой, богатым культурным наследием.

Реализуются туристические проекты, ставшие неотъемлемой частью облика столицы Урала. Среди них – "Красная линия", площадка "Европа–Азия" на 17-м километре Московского тракта, фестиваль уличного искусства "Стенограффия" и многие другие.

Теги: Сергей Плахотин, туризм


