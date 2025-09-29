Стало известно о массовом закрытии колл-центров из-за удорожания звонков

Ассоциация исследовательских компаний "Группа 7/89" обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину и председателю партии "Единая Россия", заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву из-за новых правил маркировки звонков.

Она получила как минимум 18 заявлений от своих участников о закрытии колл-центров по всей стране, которые помогают проводить социологические опросы. Известно о закрытии колл-центров в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире. Ассоциация объединяет компании из 32 городов и проводит около 55% всего объема телефонных опросов в стране, в том числе для государственных и частных заказчиков.

В документе сказано, что новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений до 20 раз. В прошлом году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 млрд звонков, опрашивая население.

Ассоциация предложила запретить взимать плату с социологических компаний за звонки продолжительностью менее трех секунд, что предусмотрено законом "О связи". Она также попросила не штрафовать социологические компании за опросы без согласия респондентов, сообщают "Ведомости".

Из-за кратного удорожания проведения исследований большинство call-центров, которые проводят телефонные опросы общественного мнения, с 1 октября будут вынуждены закрыться и уволить своих сотрудников. Об этом следует из петиции на платформе OnlinePetition в адрес главы государства.