Песков считает, что инцидент с суррогатным алкоголем в Ленобласти "выходит из ряда вон"

Ситуация в Ленинградской области с продажей суррогатного алкоголя — из ряда вон выходящий случай.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить", — заявил официальный представитель Кремля.

Он указал, что этот случай станет поводом к еще более пристальному вниманию к исполнению уже имеющихся строгих законов, сообщает ТАСС.

Администрация Ленобласти сообщила о 19 погибших в результате отравления суррогатным алкоголем. В рамках трех уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, изъято ее более 1300 литров.