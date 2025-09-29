В РФ количество вакансий превысило число безработных

В мае-июне текущего года в России количество вакансий составило 1,8 млн против 1,7 безработных.

Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие. При этом средний уровень безработицы составил 2,3%. Как заявили в пресс-службе Минтруда, не всегда корректно напрямую сравнивать количество свободных рабочих мест с числом безработных, так как потребности работодателей могут не совпадать с квалификацией или местом проживания соискателей.

В настоящее время на рынке труда сохраняется дефицит кадров, который возник в основном из-за демографических изменений — выхода на рынок относительно малочисленного поколения. При этом дефицит не может быть устранен только за счет привлечения безработных. Решение проблемы требует повышения производительности труда, перераспределения рабочей силы между секторами и в некоторых случаях привлечения иностранных работников, сообщают "Известия".

Напомним, разрыв между средними зарплатами в субъектах РФ достиг рекордных 182 тысяч рублей.