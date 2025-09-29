В России запустят страхование от утечек персональных данных

В России введут гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных.

Во всероссийском союзе страховщиков предложили обязать операторов таких данных страховать риски, либо формировать специальный фонд для выплат. Нарушения может фиксировать Роскомнадзор, страховщики — уведомлять россиян, которые смогут подавать заявки на компенсацию через "Госуслуги". Союз направил письмо с соответствующим предложением в Совет Федерации. Как заявил глава ВСС Евгений Уфимцев, страхование ответственности может заработать в 2026 году.

Как заявил директор по рискам "СберСтрахования" Владимир Новиков, компания готова предложить клиентам такой полис. По его словам, жертвы утечек должны получать компенсации в обязательном порядке. На старте выплаты могут составить 1–5 тыс. руб., однако нужно предусмотреть возможность увеличения компенсации.

В настоящее время компенсацию через суд получают только десятки человек из миллионов пострадавших, чаще всего не более 5 тыс. руб., сообщают "Известия".

Недавно мир столкнулся с одной из самых масштабных утечек данных в истории — в открытый доступ попали 16 миллиардов учетных записей, включая логины и пароли от соцсетей и глобальных сервисов. Утекли, в том числе, 455 миллионов записей российских пользователей.