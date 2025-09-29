В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ракет

Заявления Вашингтона о передаче американских дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. "Любые шаги, которые создают внешнеполитические проблемы России, а ситуация с СВО на Украине, конечно, связана с внешнеполитическими задачами России, не улучшают общую атмосферу международного взаимодействия, а значит, и могут рикошетом бить по другим вопросам", — заявил депутат.

Он указал, что "в российско-американских отношениях уже сформировалось такое количество проблем и завалов, которые нужно разрешать независимо от украинского конфликта", сообщают "Известия".

Как заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, США не запрещают киевским властям наносить удары вглубь территории России.