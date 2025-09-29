США обвинили Москву в отказе от встреч по Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели.

Он заявил телеканалу Fox News, что Россия отказалась как от двусторонних встреч с представителями Киева, так и от трехсторонних — с участием президента США Дональда Трампа или других американских чиновников.

"Гибнет множество людей", — указал Вэнс. По его словам, США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для последующей их передачи Киеву.

Как заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, США не запрещают киевским властям наносить удары вглубь территории России.