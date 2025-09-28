Келлог заявил, что США не запрещаю Киеву наносить удары вглубь территории России

США не запрещают киевским властям наносить удары вглубь территории России, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Келлога спросили о том, считают ли Дональд Трамп и его администрация допустимым для Киева наносить удары вглубь РФ.

"Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента [США Джей Ди] Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос - да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь". По заявлению спецпосланника, для Киева "нет неприкосновенных мест" в том, что касается целей на территории России.

Вместе с тем Келлог не уточнил, относится ли эта позиция США к американскому дальнобойному оружию, переданному Киеву.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп по-прежнему ограничивает нанесение ударов вглубь территории России со стороны Украины с применением американских вооружений.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели.