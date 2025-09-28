28 Сентября 2025
Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова заявила, что не ожидала от Майи Санду "откровенности" о подкупе избирателей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала высказывание президента Молдавии Майи Санду касательно коррупции на выборах в парламент, передает корреспондент Накануне.RU.

"Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, ранее Санду заявила о коррупции на выборах, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка. Она отметила, что обсуждала с правоохранительными органами "различные методы, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн". По ее словам, вся информация представлена и будет обнародована правоохранителями.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности, поддерживающая Санду, может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. Молдавская оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и массовых фальсификациях.

СМИ сообщают о многочисленных нарушениях на выборах. МИД Приднестровья выразил протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении жителей непризнанной республики к парламентским выборам в Молдавии. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство сделало после блокировки передвижения по некоторым мостам через Днестр в день голосования. Угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья, где организовано голосование жителей

Теги: Мария Захарова, Майя Санду, МИД, избиратели, подкуп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

