28 Сентября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Центре экономики отраслей ТЭК заверили потребителей, что России хватит бензина даже с учетом ремонтов на НПЗ

Центр экономики отраслей ТЭК ЦСР прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и заверил потребителей, что оснований для паники нет, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, конечным потребителям не стоит скупать топливо "про запас" и "на всякий случай", чтобы не провоцировать еще большие дисбалансы.

"Ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель и сопровождающий ее "призрак" дефицита топлива возникает в России регулярно, каждые два - три года. Причем сценарий почти всегда одинаковый: незначительные дисбалансы раздуваются спекулятивными манипуляциями до заметных размеров, в том числе с помощью СМИ, которые пытаются заработать себе очки алармистским хайпом. Это, в свою очередь, создает ажиотаж на рынке – потребители начинают приобретать избыточные объемы, что в свою очередь создает локальные дефициты (как в территориальном плане, так и в разных звеньях цепочек поставок) и разгоняет цены. Последнее вполне устраивает нефтяные компании-производителей, обязанных реализовывать заметную часть топлива на бирже", - прокомментировал Колобанов.

Он подчеркнул, что топливные компании - бизнес-структуры, а не "богоугодные заведения" и пытаются заработать по максимуму в любой ситуации. Правительству приходится жестко реагировать на дестабилизацию рынка: вводить запрет на экспорт топлива сразу на несколько месяцев вперед, чтобы сделать невыгодным накопление объемов.

Что касается нефтеперерабатывающих мощностей России, их в стране более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов. Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, в системе "Транснефти", а также в ж/д цистернах (объемы со статусом "в пути") позволяют "продержаться" экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней.

Уровень товарных запасов на НПЗ и нефтебазах стабильно превышал двухнедельный объем потребления бензина в стране. Этого срока более чем достаточно, чтобы завершить планово-предупредительные и
значительную часть внеплановых ремонтов на НПЗ.

"Для паники нет никакого основания, а конечным потребителям можно посоветовать только более вдумчиво относиться к раздуваемой истерии и своими действиями по покупке топлива "про запас" и "на всякий случай" не провоцировать еще большие дисбалансы. Можно сказать, что такими действиями вы сами себя грабите, позволяя задирать цены на искусственно созданном дефиците", - подчеркнул Сергей Колобанов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сложился дефицит бензинов, проблему с АИ-95 собираются решить в течение двух дней, с АИ-92 – в течение двух недель. О перебоях с поставкой топлива сообщали и в Москве, и в Татарстане, и в Нижегородской области, и на Дальнем Востоке.

Вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливный сектор, заявил, что в России наблюдается "небольшой дефицит" нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков.

Теги: Центр экономики отраслей ТЭК, НПЗ, топливо, бензин


