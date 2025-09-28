Песков заявил, что экономика России хорошо отрегулирована на социальные нужды и нужды СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что экономика России хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. Также, по словам Пескова, экономика России абсолютно заточена на обеспечение нужд социального характера государства.

Кроме того, Песков заявил, что Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормильца, что он "бравый вояка". Вместе с тем положение дел с каждым днем для Украины неумолимо ухудшается, равно как и ухудшаются переговорные позиции.

"Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но блефуют", - заявил Песков.