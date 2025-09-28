Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации

Россию не избрали по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В ведомстве отметили, что по итогам голосования в первую группу вошли 10 государств, из которых восемь - США и зависимые от них страны, действующие единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате, руководящий орган ИКАО утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств, полагают в Минтрансе.

В ведомстве отмечают. что за Россию по первой группе голосовали 87 государств из 184, по II группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Они представляют интересы подавляющего большинства населения планеты. В Минтрансе подчеркнули, что, несмотря на итоги голосования, заметен рост поддержки России.

"Стоит подчеркнуть, что результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по I группе – 80 голосов из 170). Несмотря на беспрецедентное давление и организованную против нашей страны политическую кампанию, авторитет России и ее инициатив в сфере развития международной гражданской авиации только укрепляется. Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности Организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", - говорится в сообщении.

Многолетнее партнерство с Россией, выстроенное на двусторонней основе и в рамках ключевых международных объединений, создает прочную основу для совместного отстаивания принципов справедливого многополярного мира. Прошедшие выборы наглядно демонстрируют, что значительная часть международного сообщества отвергает попытки использования таких организаций, как ИКАО, в качестве инструмента для достижения национальных целей отдельных государств.