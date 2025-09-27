Белгород подвергся ракетному обстрелу

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Уже несколько раз за последние дни прозвучали сигналы опасности, и враг нанес ракетные удары по Белгороду. Хотел еще раз напомнить всем жителям, что пренебрежение сигналами может привести к гибели. Поэтому прошу всех вести себя следующим образом: слышим сигнал - уходим в укрытия, отходим от окон, переходим в безопасные места. Спрятаться - значит спасти себя и своих близких. Уважаемые жители, не пренебрегайте оповещениями", - обратился он к жителям области.