27 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии Генассамблее ООН. Главные темы

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, а по итогам встретился с журналистами. В своих выступлениях он затронул ряд наболевших вопросов.

"Россия не наносит прицельных ударов по странам Европы, - подчеркнул Лавров и добавил: "Инциденты случаются, но целенаправленно Россия не направляет беспилотники и ракеты в страны Европы".

"Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата (ООН) неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов", - подчеркнул он.

"Россию тревожат рассуждения западных стран о третьей мировой войне как вероятном сценарии. Это особенно актуально, когда под антироссийскими лозунгами в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация", - заявил министр.

"Россия не планирует нападать на страны НАТО, но любая агрессия получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории",— сказал Лавров.

"Россия предлагает США избежать гонки вооружений, предлагая продолжить придерживаться количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)", - напомнил министр.

"Россия осуждает отказ Совбеза ООН продлить иранскую сделку 2015 года, это решение мотивировано попытками Запада добиться односторонних уступок путем шантажа и давления", - подчеркнул он. В пятницу Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Россией и Китаем резолюцию, которая позволила бы отсрочить восстановление санкционного режима в отношении Ирана.

"Россия осуждает атаки на иранские ядерные объекты и столицу Катара, по иранским объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, а затем и по столице Катара в тот момент, когда там велись переговоры с "Хамас" с участием в том числе американских посредников",— сказал министр, не уточняя, чьи именно удары осуждает российская сторона — Израиля, США или обеих стран.

"Силовые действия Израиля в отношении палестинцев, Ирана и других ближневосточных стран могут привести к эскалации на Ближнем Востоке и более активному вовлечению в конфликт других игроков. Незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток. Жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания", - заявил глава российского МИД.

"Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине. Для этого необходимо соблюдение двух условий: безопасность России должна быть надежно гарантирована, а права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем Украины, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины",— подчеркнул Сергей Лавров. 

Цитаты по газете Коммерсант

