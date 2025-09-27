Режим ЧС в Ростовской области из-за засухи расширят до уровня федерального бедствия

Режим ЧС в Ростовской области расширят до уровня федерального бедствия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения", - сказал Слюсарь.

Присвоение федерального статуса ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь и поможет аграриям быстрее восстановиться, отмечает Интерфакс.

Ущерб от засухи в уже прошедших оценку хозяйствах составил почти 4 млрд рублей. Продолжается подсчет в пяти районах, где режим ЧС был введен в сентябре, и итоговая сумма может вырасти. Всего от ЧС пострадали более 550 сельхозпредприятий.

Региональный режим ЧС был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27 районах Ростовской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая зерновых в Ростовской области был снижен с 11,4 млн тонн до 8 млн тонн. Регион завершил уборочную кампанию, намолотив более 8,2 млн тонн зерна. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в ходе поездки в регион не исключила, что в области, как и на Ставрополье, будет использоваться практика принудительного вызова осадков.

Ростовская область обратилась в правительство РФ за поддержкой аграриев в связи с повреждением посевов и потерей урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Агропредприятия Ростовской области в 2025 году смогут привлечь до 15 млрд рублей льготных кредитов при увеличении лимитов.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что рассмотрит возможность выделить ростовским аграриям дополнительные лимиты на льготное кредитование. Пролонгацию ранее оформленных кредитов в связи с почвенной засухой рассчитывают получить более 300 аграриев Ростовской области.