На Запорожской АЭС может расплавиться ядерное топливо, как на Фукусиме

Из-за длительного перерыва в электроснабжении на Запорожской АЭС может расплавиться ядерное топливо. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что уже трое суток ЗАЭС не получает электроснабжение из-за повреждения последней линии, проходившей по дну Днепра, во вторник в 16.56 мск. Сейчас охлаждение контура осуществляется за счет дизельных генераторов. Если и они выйдут из строя, кризис будет развиваться по сценарию катастрофы на японской АЭС "Фукусима". В 2011 году из-за цунами отключилось электроснабжение станции, вследствие чего расплавились три реактора. Отмечается, что на ЗАЭС - шесть ядерных реакторов.

Газета приводит расчеты МАГАТЭ, основанные на российских данных, согласно которым топлива хватит генераторам на 20 дней бесперебойной работы. На станции 18 генераторов, семь из которых работают на системе охлаждения. Починить оборванную линию электропередачи сейчас не представляется возможным из-за близких военных действий.