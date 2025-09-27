Минприроды подготовило законопроект о чипировании собак

27 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика
Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Минприроды подготовило законопроект о чипировании собак

В России могут обязать владельцев домашних животных ставить питомцев на учет - такой проект подготовило Минприроды по поручению президента Владимира Путина. Прежде всего речь идет о собаках.

Согласно законопроекту, информация о животном должна быть внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора. Учет будет бесплатным, ответственными за него станут уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии.

Также предполагается, обязательная маркировка питомцев, владелец вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно обоими способами.

"Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных", - объясняют инициативу в Минприроды.

Пока не составлен список животных, обязательных к учету и маркировке, однако в пресс-службе ведомства подчеркнули, что новация коснется собак. Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию.

Бездомные собаки(2025)|Фото: Накануне.RU

Некоторые российские регионы уже вводят требование о чипировании домашних животных: уточнения разного рода в законодательство внесли или вносят 13 регионов. Чипирование домашних собак и их обязательная регистрация вводятся с мая 2026 года в Тамбовской области. Сейчас граждане могут провести чипирование добровольно и бесплатно. С марта 2026 года такая мера вводится в Башкирии. За нарушение требований предусматриваются штрафы.

В Госдуме ранее возник спор о том, какая идентификация больше подходит для домашних собак. Часть экспертов и депутатов выступает за микрочипы, другая – за татуировки и бирки.

Собака(2024)|Фото: Накануне.RU

Аргументы первых: микрочипы – несложная технология, позволит совместить базу Россельхознадзора и Госуслуг – там животные могут быть соотнесены со своими хозяевами. "Мы просим оставить только маркирование микрочипами", - сказала сооснователь фонда "Возьми счастье в дом" Светлана Алексеева на заседании рабочей группы по законопроектам о домашних животных. Ей возразил депутат Алексей Диденко: по его мнению, татуировка проще и доступнее как технология в разных регионах страны.

Также против микрочипов выступил депутат Николай Валуев. "Чип можно изъять из собаки, нерадивый хозяин может достать его и выбросить", - заявил парламентарий. Алексеева возразила: не так уж просто микрочип достать. Она также раскритиковала татуировки и бирки – они указывают не на владельца, а на заводчика. И только у них придется узнавать, кто хозяин той или иной собаки.

Теги: чипирование, собака, законопроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети