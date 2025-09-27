Минприроды подготовило законопроект о чипировании собак

В России могут обязать владельцев домашних животных ставить питомцев на учет - такой проект подготовило Минприроды по поручению президента Владимира Путина. Прежде всего речь идет о собаках.

Согласно законопроекту, информация о животном должна быть внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора. Учет будет бесплатным, ответственными за него станут уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии.

Также предполагается, обязательная маркировка питомцев, владелец вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например, специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце. По желанию владельца маркировать питомца можно обоими способами.

"Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных", - объясняют инициативу в Минприроды.

Пока не составлен список животных, обязательных к учету и маркировке, однако в пресс-службе ведомства подчеркнули, что новация коснется собак. Остальных домашних животных владельцы могут маркировать по желанию.

Некоторые российские регионы уже вводят требование о чипировании домашних животных: уточнения разного рода в законодательство внесли или вносят 13 регионов. Чипирование домашних собак и их обязательная регистрация вводятся с мая 2026 года в Тамбовской области. Сейчас граждане могут провести чипирование добровольно и бесплатно. С марта 2026 года такая мера вводится в Башкирии. За нарушение требований предусматриваются штрафы.

В Госдуме ранее возник спор о том, какая идентификация больше подходит для домашних собак. Часть экспертов и депутатов выступает за микрочипы, другая – за татуировки и бирки.

Аргументы первых: микрочипы – несложная технология, позволит совместить базу Россельхознадзора и Госуслуг – там животные могут быть соотнесены со своими хозяевами. "Мы просим оставить только маркирование микрочипами", - сказала сооснователь фонда "Возьми счастье в дом" Светлана Алексеева на заседании рабочей группы по законопроектам о домашних животных. Ей возразил депутат Алексей Диденко: по его мнению, татуировка проще и доступнее как технология в разных регионах страны.

Также против микрочипов выступил депутат Николай Валуев. "Чип можно изъять из собаки, нерадивый хозяин может достать его и выбросить", - заявил парламентарий. Алексеева возразила: не так уж просто микрочип достать. Она также раскритиковала татуировки и бирки – они указывают не на владельца, а на заводчика. И только у них придется узнавать, кто хозяин той или иной собаки.