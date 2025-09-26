Трамп не согласился одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО

Президент США Дональд Трамп не согласился одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, хотя эта система была в списке запрошенного Киевом вооружения, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

По информации издания, это единственный пункт в заявке Украины, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров, что, как указывает Axios, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.