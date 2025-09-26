Россия обратится в международный суд при отказе от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков"

Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"В связи с этим РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", - сказала Захарова в связи с годовщиной подрыва "Северных потоков".

Напомним, в середине сентября 2025 года стало известно, что Италия экстрадирует в Германию задержанного гражданина Украины Сергея Кузнецова. Ему инкриминируют организацию диверсии и непосредственное руководство операцией.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 г. В результате газ по ветке "Северный поток" полностью перестал поступать в Европу.