В Астраханской области готовятся собрать рекордный урожай риса

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области готовятся собрать рекордный урожай риса

В Астраханской области стартовала уборочная кампания риса. Первой к работе приступило хозяйство ООО «Лебеди Агро», которому предстоит убрать урожай с площади более 2,2 тысячи гектаров. Работы ведутся с 11 сентября и продлятся до середины октября. Ежедневно аграрии намолачивают 300-350 тонн зерна.

Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Герасенко, общий объем сбора в этом сезоне ожидается на уровне 12 тысяч тонн. Из них 1600 тонн будет заложено на семена на следующий год.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«В этом году мы подошли к более конструктивному выращиванию. Основные сорта российский — «Рапан» и стандартный старый сорт — «Каурис». Урожайность составляет около 50 центнеров с гектара. Но в этом году в качестве эксперимента засеяли «Аполлон». Новый сорт отличается высокой урожайностью, при благоприятных условиях можно собрать до 70 центнеров с гектара», — отметил глава предприятия.

После первичной обработки на собственной площадке все зерно отправляется на переработку на завод компании в Краснодарский край. Однако в планах предприятия — сократить логистические издержки за счет строительства собственного перерабатывающего комплекса непосредственно в Астраханской области.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Изначальный план предусматривает создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн риса с полным циклом переработки, фасовки и реализации конечным потребителям. Площадка с подведенными коммуникациями уже предварительно подобрана. В ближайшее время планируем начать строительство», — поделился представитель хозяйства.

Этот шаг не только оптимизирует затраты, но и создаст новые рабочие места. Уже сегодня «Лебеди Агро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в муниципалитете.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Алексей Герасенко подчеркнул, что астраханский рис высоко ценится в России как экологически чистый продукт. Его выращивание — процесс трудоемкий: посев проводят в мае, а в июне осуществляют повторный залив чеков. Обработка посевов от сорняков проводится всего один раз за сезон.

Инвестиционные планы предприятия находят поддержку у губернатора Астраханской области и регионального министерства сельского хозяйства. Благодаря этому в 2026 году посевные площади риса в хозяйстве планируется увеличить более чем в два раза — до 4600 гектаров, а к 2027 году — выйти на проектные мощности в 7000 гектаров.

Для строгого контроля качества зерна в хозяйстве создана собственная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. Специалисты определяют влажность, качество зерна и выход готовой продукции.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кадровый вопрос на предприятии решен успешно. Штат насчитывает около 100 человек, большинство из которых — жители Астраханской области с профильным образованием. Средняя заработная плата специалистов является конкурентной на рынке труда региона.

Теги: уборка риса, рекордный урожай, экологически чистый продукт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети