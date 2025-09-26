В Астраханской области готовятся собрать рекордный урожай риса

В Астраханской области стартовала уборочная кампания риса. Первой к работе приступило хозяйство ООО «Лебеди Агро», которому предстоит убрать урожай с площади более 2,2 тысячи гектаров. Работы ведутся с 11 сентября и продлятся до середины октября. Ежедневно аграрии намолачивают 300-350 тонн зерна.

Как сообщил генеральный директор предприятия Алексей Герасенко, общий объем сбора в этом сезоне ожидается на уровне 12 тысяч тонн. Из них 1600 тонн будет заложено на семена на следующий год.

«В этом году мы подошли к более конструктивному выращиванию. Основные сорта российский — «Рапан» и стандартный старый сорт — «Каурис». Урожайность составляет около 50 центнеров с гектара. Но в этом году в качестве эксперимента засеяли «Аполлон». Новый сорт отличается высокой урожайностью, при благоприятных условиях можно собрать до 70 центнеров с гектара», — отметил глава предприятия.

После первичной обработки на собственной площадке все зерно отправляется на переработку на завод компании в Краснодарский край. Однако в планах предприятия — сократить логистические издержки за счет строительства собственного перерабатывающего комплекса непосредственно в Астраханской области.

«Изначальный план предусматривает создание мощностей для единовременного хранения 50 тысяч тонн риса с полным циклом переработки, фасовки и реализации конечным потребителям. Площадка с подведенными коммуникациями уже предварительно подобрана. В ближайшее время планируем начать строительство», — поделился представитель хозяйства.

Этот шаг не только оптимизирует затраты, но и создаст новые рабочие места. Уже сегодня «Лебеди Агро» является одним из крупнейших налогоплательщиков в муниципалитете.

Алексей Герасенко подчеркнул, что астраханский рис высоко ценится в России как экологически чистый продукт. Его выращивание — процесс трудоемкий: посев проводят в мае, а в июне осуществляют повторный залив чеков. Обработка посевов от сорняков проводится всего один раз за сезон.

Инвестиционные планы предприятия находят поддержку у губернатора Астраханской области и регионального министерства сельского хозяйства. Благодаря этому в 2026 году посевные площади риса в хозяйстве планируется увеличить более чем в два раза — до 4600 гектаров, а к 2027 году — выйти на проектные мощности в 7000 гектаров.

Для строгого контроля качества зерна в хозяйстве создана собственная лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. Специалисты определяют влажность, качество зерна и выход готовой продукции.

Кадровый вопрос на предприятии решен успешно. Штат насчитывает около 100 человек, большинство из которых — жители Астраханской области с профильным образованием. Средняя заработная плата специалистов является конкурентной на рынке труда региона.