Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин предложил провести XI Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» в 2026 году в Астраханской области

Эту инициативу губернатор Игорь Бабушкин высказал на пленарном заседании X Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Великом Новгороде. Предложение поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Игорь Бабушкин отметил особую актуальность темы сохранения историко-культурного наследия для всех регионов страны. В Астраханской области сосредоточено около 900 объектов культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, для чего необходимы новые инструменты и механизмы.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

«Нам будет что показать и чем поделиться с единомышленниками, а тема важности сохранения и понимания особой роли в истории государства таких объектов, как кремли России, могла бы стать ключевой в обсуждении», — отметил губернатор Астраханской области.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Глава региона в своем выступлении выразил благодарность руководству Совета Федерации за системную работу по сохранению культурного достояния России. Он отметил, что инициативы, озвученные на форуме два года назад в Дербенте, такие как развитие исторических поселений, программа «Земский работник культуры» и модернизация учреждений культуры, получили практическое воплощение и поддержку в регионах.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин подчеркнул историческую общность Астрахани и Великого Новгорода, являющихся центрами становления российской государственности с богатым наследием. Сохранение этих традиций, по словам губернатора, вносит значительный вклад в достижение национальных целей развития.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, матвиенко, парламентский форум


