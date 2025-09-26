Зеленский заявил о нарушении границ Украины венгерскими дронами

"Предварительно они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Дал поручение проверить все имеющиеся данные и незамедлительно доложить по каждому зафиксированному факту", - заявил президент Украины.

Зеленский считает, что дроны могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушной границы страны венгерскими дронами. По его словам, украинские военные зафиксировали заходы в воздушное пространство дронов-разведчиков.



