Футболист Аршавин подал иск о сокращении размера алиментов

Экс-капитан футбольной сборной России и ФК "Зенит" Андрей Аршавин подал иск об уменьшении алиментов к своей бывшей супруге, телеведущей Юлии Барановской, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Заявление поступило в Савеловский районный суд, рассмотрение дела начнется после 9 октября.

44-летний Аршавин завершил спортивную карьеру в 2019 году и подался в спортивные функционеры. С 2022 года он является заместителем генерального директора ФК "Зенит" по спортивному развитию.

С Барановской Аршавин жил девять лет в незарегистрированном браке. В этом союзе у пары родилось трое детей, в 2013 году они расстались. В 2016-2019 году был женат на Алисе Казьминой. В 2024 году у Аршавина и его девушки Анны Петрушиной родилась дочь.